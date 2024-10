Politsei otsib Tallinnas kadunud 53-aastast meest

Lähedastel oli viimane kontakt Vladislaviga 10. oktoobril, kui mees lahkus Lasnamäelt enda kodust. Mehe mobiiltelefon on välja lülitatud.

Vladislav on 170 sentimeetrit pikk ja kõhnema kehaehitusega ning tal on hallid juuksed. Kodust lahkudes olid mehel seljas musta värvi nahktagi ja pusa ning jalas sinist värvi teksapüksid ja musta värvi tossud. Mees räägib vene keeles ning tema parem käelaba on traumeeritud, mistõttu tema sõrmed ei liigu korralikult.