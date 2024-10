FOTOD Major Henri Ley pälvis Iraagis USA kaitseministri medali

Ley lausus, et see on olnud suurepärane ja arendav kogemus suhelda Peshmerga ohvitseridega, diskuteerida, mõtteid ning kogemusi vahetada.

«Meil kõigil on erinev taust ning lähenemine. See omakorda tähendab, et paljuski on kultuuriliselt Peshmerga lähenemine erinev sellest, millega meie oleme harjunud töötama, seda nii juhtimisotsuste vastuvõtmiselt kui erinevate staabitöö protsesside osas.»