Michal eelarvekriitikast: opositsioon teeskleb, et avastasid Ameerika

«Eelarve peab olema arusaadav ja arusaadavaks tuleb see teha rahandusministril ja rahanduskomisjonil. Tegevuspõhine eelarve peab enda kõrvale saama kulupõhise arvestuse, 2025 aastal seletuskirjas, seejärel otsustame, kas ja kellele seda tegevuspõhist esitust edaspidi vaja on. Inimesed peavad eelarvest aru saama, kuhu meie raha kasutakse ning kas see jaotus on õiglane või tuleb asju muuta,» sõnas Michal ühismeedias.