NÄDALA VASTAJA Pääru Oja: Juhan Liiv on nii paeluv, et ei pruugi tähelegi panna, kuidas korraga kogu su mõte ainult temaga tegeleb

Näitleja Pääru Oja on lisaks Eesti publikule elamuste pakkumisele teinud ilma ka mitmes välismaa projektis. Sel korral on ta aga päris juurte juurde tagasi jõudnud ja kehastab uues mängufilmis «Vari» igale eestlasele tuntud kirjanikku Juhan Liivi. Vaataja võib aga saada ootamatu üllatuse osaliseks, sest film võtab hoopis krimka suuna ja kirjanikku näeb detektiivi rollis. «Varju» režissöör on Jaak Kilmi ja stsenaariumi autor on Indrek Hargla, ning juba saab seda ka Eesti kinodes näha.