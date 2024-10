NÄDALA PERSOON Toivo Tänavsuu: vana on inimene 80-aastaselt

Kui kaugeks on jäänud see aeg nüüd, mil Toivo Tänavsuust on saamas doktor, kes peab rikaste ja blondeeritute elu kõrval tutvuma luumurdude, ahastust täis silmade ja suremisega. Sõnad nagu «sepsis» ja «multimorbiidne» kõlavad ta huulil juba suurima loomulikkusega.

«Lõpueksam on suve alguses,» ütleb 38-aastaselt arstiks õppima hakanud mees (endiste kolleegidena me sinatame), kes nüüd juba kuuendal ehk praktikakursusel. «Auditoorne õppetöö on möödanik, nüüd on ainult patsiendid eri osakondades.»