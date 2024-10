Riigikohus arutab FBI rakenduse sõnumite kasutamist tõendina

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuniku Heili Sepa sõnul on põhiküsimus, kas Ameerika Ühendriikidelt saadud ANOM sõnumeid saab Eesti kriminaalmenetluses tõendina kasutada. «Selle üle, kas nn ANOM tõenditele tuginedes saab kedagi kuriteos süüdi mõista, on viimastel aastatel pidanud arutlema mitmed Euroopa riigid, seal hulgas näiteks Soome ja Rootsi. Mitmel pool on kohtuvaidlus nende tõendite lubatavuse üle veel pooleli,» rääkis Sepp.