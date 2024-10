VIDEO Korruptsioonivastane erikomisjon arutas riigimetsast pärineva puidu müüki

Komisjoni avalik istung on videona Postimehe vahendusel järelvaadatav.

Komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE) sõnas, et riigimets on meie ühine vara ja seda peab majandama nii, et rahvas saaks sellest võimalikult palju kasu.

«Riigikontroll on juhtinud korduvalt tähelepanu tõsiasjale, et RMK on juba aastaid müünud puitu läbipaistmatus menetluses sõlmitavate kestvuslepingutega turuhinnast soodsamalt,» sõnas ta ja lisas, et puitu müüdi suhteliselt kitsale isikute ringile kinniste läbirääkimiste käigus kokkulepitud hinnaga, mille vastavus õigusaktidega on küsitav.

Ta märkis, et riigikontrolli hinnangul tõi seesugune tava kaasa nii korruptsiooni- kui ka keelatud riigiabi andmise riski ning võimaliku kasumlikkuse vähenemise.

«Koondamise ja tegevuse optimeerimisega seoses oleks kohane aru saada, kas riigimetsa majandamine on toimunud eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult, nagu seda nõuab riigivaraseadus. Samuti tekitab küsimusi kliimaministeeriumi otsus, et auditit võib läbi viia RMK ise. Tänaseks on teada, et vastav hange on läbi kukkunud,» ütles Kovalenko-Kõlvart.

Ta viitas riigikontrolli samateemalisele aruandele, millest tekib küsimus, kas RMK-l ikka tuleks sõlmida pikaajalisi kestvuslepinguid avalike enampakkumistega ning kas lepingute sõlmimise ja muutmise süsteemi tuleks muuta läbipaistvamaks.

Istungile on kutsutud kliimaminister Yoko Alender (RE), kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming ning siseauditi osakonna juhataja Maarja Kilter, riigikontrolör Janar Holm, riigikontrolli auditijuht Silver Jakobson, RMK juhatuse esimees Mikk Marran ja puiduturustuse osakonna juhataja Ulvar Kaubi.