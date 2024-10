Menetlus näitas, et Karlos Kolgi kaudu jõudis turule kümnete kilode kaupa narkootikume

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kelly Kruusimägi lausus, et juba 2019. aastal oli Kolk seotud narkootiliste ainete ebaseadusliku käitlemisega, kuid toona rakendas prokuratuur juutuuberi osas mõjutusvahendeid, kuna ta oli veel alaealine.

Kruusimägi lisas, et narkogruppi kuulus küll kuus liiget, tegutses Kolk peamiselt organisaatori ja diilerina. Üheksa kuud kestnud menetlus näitas, et Kolgi kaudu on turule jõudnud vähemalt 20 kilogrammi marihuaanat ja pool kilogrammi kokaiini.