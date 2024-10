Erakondade reitingud: sotside toetus on pärast järsku langust mõnevõrra taastunudd

Üldiselt on erakondade toetusprotsendid püsinud viimastel nädalatel küllaltki stabiilsed. Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates septembri algusest olnud 28-29 protsendi vahel ning teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on alates augusti lõpust püsinud napilt allpool 20 protsendi piiri. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes on pärast septembris toimunud järsku langust oma toetust mõnevõrra suutnud taastada, viimase nelja nädalaga on sotside toetus tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti Konservatiine Rahvaerakond (EKRE) 12,9 protsentiga, Keskerakond 12,8 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, keda toetab 4,1 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 37,7 protsenti ning opositsioonierakondi 54,1 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessori Martin Mölderi sõnul ei ole sarnaselt eelmisele nädalale ka praegu näha suuremaid muutusi erakondade toetusprotsentides. Isamaa reiting püsib natuke enam kui protsendipunkt 30 all ning on viimastel nädalatel vähesel määral kõikunud üles-alla.

«Õrna sammu 20 protsendi piirile lähemale on teinud Reformierakonna reiting. See piir on Reformi jaoks olnud ületamatu nüüdseks juba aasta aega, alates ajast, mil muuhulgas Kaja Kallase idavedude skandaal selle üle mitme valimistsükli kõige madalamale tasemele tõi,» rääkis Mölder.

«Kolmandana on hetkel ennast kindlustamas sotsiaaldemokraadid, kelle nelja nädala keskmine toetus on viimastel nädalatel aeglaselt kosunud. Sisuliselt võrdse toetusega on neljandal ja viiendal kohal EKRE ja Keskerakond. Keskerakonna toetuse kasv eesti valijate hulgas, mis neid kevadisest madalseisust välja tõi, on peatunud,» märkis Mölder.

Kui valimised peaksid toimuma praegu, siis riigikogu kohtade jaotamise mõttes läheks kaduma umbes 12 protsenti häältest, kuna need läheksid erakondadele, kes on valimiskünnise all.

«Suurema osa nendest häältest võtaksid Parempoolsed ja Eesti 200, kes on mõlemad vähem kui protsendipunkti jagu valimiskünnise all. Praegu valitud riigikogus oleks Isamaal 35 kohta, Reformierakonnal 23 kohta, sotsidel 15 kohta ning EKRE-l ja Keskerakonnal mõlemal 14 kohta. Võrreldes oma praeguste fraktsioonide suurustega võidaks oluliselt lisaks Isamaale ka Keskerakond ning märkimisväärselt kaotaks Reformierakond,» lisas Mölder.