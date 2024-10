Kesklinna valitsus lõpetab venekeelse linnaosalehe väljaandmise

Eesti keelt selgeks saada ja kasutama hakata on väga keeruline, kui kogu vajalik info on kättesaadav vene keeles, nentis Andla. «Keeleõpet tulebki igal sammul toetada, sest selle oskus on ju otseselt seotud ka inimese paremini hakkama saamisega Eestis, eriti kui ta on aktiivses tööeas.»