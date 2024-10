FOTOD Kärpida ja kuidas? Vanematekogu arutas, kuidas riigikogu võiks rahvaga solidaarne olla

Kolmapäeva hommikul tuli riigikogus kokku vanematekogu, et rääkida kuluhüvitiste kärpest. Selles, et riigikogu peab kuluhüvitisi kärpima, et olla ühiskonnaga solidaarne, olid kõik ühel nõul. Lahku mindi teadmisega, et varsti tullakse uueks arutamiseks taas kokku.