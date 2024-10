Võimupartnerid usuvad, et sotside vastuseis valimisõiguse küsimuses ei ole lõplik

Teema on hõõgunud juba paar aastat, koalitsioonileppes lepiti kokku, et probleem püütakse lahendada põhiseadust muutmata. Reformierakond ja Eesti 200 on nüüd siiski leppinud, et põhiseaduse kallale minemata agressorriikide kodanike valimisõigust peatada või ära võtta ei saa. Selleks püütakse sotsiaaldemokraate endiselt enda paati meelitada.