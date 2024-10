Neljapäeva hommikul, kui riigikogulased kogunesid suurde saali, et arutada EKRE esitatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise eelnõu, selgus, et kogu EKRE fraktsioon puudub ja on koroonaisolatsioonis. Sama õhtu aga osales ennast karantiini määranud Helle-Moonika Helme juba Tartus vestlusõhtul.