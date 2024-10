Kanama viadukt pannakse kuni kevadeni kinni

«Kanama liiklussõlme ehitus on transpordiameti jaoks üks olulisemaid objekte. Praegune viadukt on aastakümneid vana ning amortiseerunud, mistõttu ei ole see enam ohutu ega vasta kaasaegsetele nõuetele. Vana viadukti lammutamine ja uue rajamine aitab parandada liiklusohutust ning loob sõjaväetranspordile, raskeveokitele ja eriveostele võimaluse kasutada liikumiseks seniste kõrvalteede asemel viadukti, muutes seeläbi liikumist mugavamaks ja sujuvamaks,» ütles transpordiameti põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.

«Tegemist on tiheda liiklusega alaga ning oleme ajutisi ümbersõite planeerides püüdnud tagada võimalikult mugavad lahendused ja liiklejatele väikseima täiendava ajakulu. Tallinna–Pärnu maanteel liiklejad peavad arvestama kahe fooriristmikuga, üks enne ja teine pärast viadukti. Need autojuhid, kes soovivad Tallinna poolt tulles siirduda vasakule Tallinna ringtee suunas, peavad maanteel tegema tagasipöörde. Pikem lisatee on ringteel Keila poolt Tallinna suunas sõitjatele, kes vasakus suunas maanteele keerata ei saa ja nemad suunatakse Juuliku viaduktile,» selgitas rekonstrueerimistöid teostava GRK Eesti AS projektijuht Lauri Kanarbik.