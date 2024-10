Eesti firma jätkab salaja koostööd Venemaaga

Vaatamata Balti riikide aktiivsele toetusele Ukrainale on majandussidemed Venemaaga endiselt alles. Eesti üks suuremaid veefiltrite tootjaid Aquaphor on alustanud tegevust Lätis, kuid selgub, et ettevõte impordib endiselt tooteid ja komponente Venemaalt, vahendab RUS.TVNET.