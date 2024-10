Jana Toom Vene kodanike hääleõiguseta jätmisest: see on püüd takistada keskerakondlaste võimule saamist

Praegu elava arutuse all küsimus Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguseta jätmisest Eesti kohalikel valimistel tähendab seda, et valitsuse arvates on Eesti kodanikke, keda tuleks takistada valimistel edu saavutamast, leiab Keskerakonna aseesimees ja Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom.