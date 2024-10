Kuremäe kloostri nunnad veresideme katkestamises Vene Õigeusu Kirikuga: see on võimatu

«Kõik, kes on külastanud Pühtitsa kloostrit, võivad kinnitada, et nunnade elu seal on pidev töö ja palve, palve ja töö. Maailma sündmused jäävad kloostri müüride taha,» rõhutas Filareta.

Ta lisas: «Seega on küsimus kloostrile stavropigiaalse staatuse andmisest või tühistamisest üksnes Moskva ja kogu Venemaa Patriarhi eesõigus. Loobuda omal algatusel stavropigiaalsest staatusest, mille kinkis meile Pühim Patriarh Aleksius II, keda austasid õed, meie eelkäijad, kui lihast isa ning Emakest skeemaiguumenjat Varvarat aga nimetati emaks, tähendaks meie jaoks pöörata selg nende igavesele mälestusele, keda Jumal oli õnnistanud säilitamaks Pühtitsat.»

Filareta selgitas ka kiriku põhikirja olemust ja koguduste printsiipi. «Kui praegune patriarh teeb jumalavastaseid tegusid, siis need luhtuvad peagi ning ta lakkab olemast Kristliku Kiriku liige. Arvestades ülaltoodut, palvetab Kirik mitte Patriarhi eest, vaid et ise Issand juhiks Patriarhi südant, et ta oma sisemises elus ei pöörduks Jumalast eemale, nagu on palvetanud ja palvetab Pühtitsa klooster Eesti Vabariigi võimu ja sõjaväe eest,» kirjutas kloostri juht.

Eestseisja tähendas, et õigust pöörduda Patriarhi poole palvega loobuda stavropigiaalsest staatusest pole kloostri põhikirjas ette nähtud ei kloostrile endale ega ka tema organitele. «Selline pöördumine ei ole võimalik, oleme teada andnud ka oma varasemates vastustes. Nii selgitasime juunikuus 2024. aasta saadetud kirjas oma seisukohta munklust vastu võttes antud vande täitmise kohustuse kaudu. Munklusesse astuja annab täieliku kuuletumise vande. Edaspidi ei juhi teda enam isiklikud soovid ega tema enda tahe, vaid kuuletumine. Kloostri liikmetel ei ole oma tahet, me elame kuuletumises. Seepärast ei ole kloostril õigust sellist pöördumist saata.»

Ta lisas: «Võime öelda, et selline kloostripoolne initsiatiiv on sõna otseses mõttes vaime surm meie nunnade jaoks , sest kaob nii ühtsus Kogumaapealse Kirikuga ning, mis kõige hirmsam, Püha Vaimu kohalolek. Kui varem me tajusime seda, siis nüüd me näeme, et ka Kiriku kaanonid hoiatavad meid nende tagajärgede eest.»

Lõpetuseks kirjutas Filareta: «Lubage nüüd mul väljendada veendumust, et meie pöördumine aitab kõigil huvitatud isikutel saada selget arusaama nendest piiridest, millest ületamiseks ei ole kloostril seaduslikku õigust. Kirikuelukorralduse normide järgimine on nurgakivi, millele on juba üle sajandi rajatud Pühtitsa klooster ja ilma milleta ei ole selle olemasolu üldse mõeldav.»