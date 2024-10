Röövpüüdjad himustasid lõhet

Keskkonnaameti Harju- ja Raplamaa büroo juhataja asetäitja Kristi Lehtorg rääkis, et nende inspektorid tegid kindlaks kaks meest, kes püüdsid kala keeluajal ja keelualas. «Meeste eesmärk oli püüda lõhelisi, väljapüügini nad veel ei jõudnud,» ütles Lehtorg. Ta lisas: «Keskkonnaamet algatas mõlema mehe suhtes väärteomenetluse. Kuna see on alles algusjärgus, siis hetkel rohkem infot anda ei ole võimalik.»