Kaitsevägi ja kaitseministeerium kutsusvad meeste tervise kuul reservväelasi füüsilist vormi parandama

«Eesti riigikaitse põhijõu moodustavad meie reservväelased, kelle valmidusest osaleda riigikaitses sõltub Eesti julgeolek ja iseseisvus. Selleks, et Eesti mehed suudaksid osaleda kaitsetegevuses on oluline, et nad oleksid heas füüsilises vormis,» ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Susan Lilleväli, kelle sõnul vabastati kaitseväe õppekogunemistelt eelmisel aastal tervislikel põhjustel ligi viiendik kutsutud reservväelastest, mis on märkimisväärne hulk arvestades, et Eesti riigikaitsemudel põhineb reservarmeel. Tervise Arengu Instituudi andmetel on üle 60% Eesti meestest ülekaalus ja 75% kehaliselt inaktiivsed. Sarnaselt on probleemiks ka noorte madal füüsiline võimekus, kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti suudab ajateenistuse alguses positiivsele tulemusele teha 30% kutsealustest.