Hunt rebis ketikoera puruks

Pihlak rääkis, et kui ta teisipäeva hommikul oma kaheksa-aastasele segaverelisele, malamuuti meenutavale koerale Pablole õue süüa viis, siis too toidukausi juurde ei tulnud. Ta ei pidanud seda aga kummaliseks, sest too oli varemgi jätnud söögi peale reageerimata, kui kõht polnud ülemäära tühi olnud. Koerale meeldis tema sõnul magada suure kuuseheki all rohu varjus. Kui aga mõne aja pärast läks perepoeg uurima, kus koer on, sest ümber kuudi tiirutasid kährikud, sai Pihlak aru, et midagi peab valesti olema. Õige pea leidiski ta tolle lõhkirebituna.