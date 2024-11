Kohus kinnitas Marko Lastiku ja Euroopa Prokuratuuri kokkuleppe

Pankrotiavalduses tunnistas ettevõte, et Vene turu ärakukkumise tõttu oldi juba viimased paar aastat küliti maas ning eriti hulluks muutus ettevõtte olukord 2018. aastal – samal aastal, kui EASilt raha küsiti. Lastiku jutule kirjutas hiljem kõhklematult alla ka ettevõtte majandusliku seisuga tutvunud pankrotihaldur.

Sügavalt makseraskustes firma kasseeris EASilt 2018. aasta augustis 58 709 eurot toetusraha ja sama aasta novembris, napilt kaks kuud enne pankrotiavalduse esitamist veel 118 093 eurot. Kuid veel enne seda oli vaja EASile näidata, et käib hoogne tootearendus. Alltöövõtjaid oli kaks: IT-arendaja Almic OÜ ja disainile keskendunud Jan Tomson Disain OÜ. Just nende osalusega hakkaski hoogne arvemäng, mida eksperdid nimetavad ka raharingiks, kirjutas Postimees.

Nimelt kandis Lastikuga seotud firma esmalt käibevahendeid FL Transpordile. See kandis sisuliselt sama summa edasi alltöövõtjatele, Almicule ja Jan Tomson Disainile. Peagi kandis Lastikuga seotud teine firma samas suurusjärgus summad tagasi FL Transpordile, kes siis omakorda tagastas raha algselt arvelduskrediidina raha andnud Lastiku esimesele firmale. Raharingi korrati ja kõik sama päeva jooksul. Tulemus oli see, et FL Transpordil olid tekkinud maksed väidetavatele alltöövõtjatele, mida sai EASile näidata toetuskõlblike kuludena.