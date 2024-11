Eesti keele oskajaid on petistel tarvis selleks, et pääseda ligi eestlaste rahale. Eestlased enamasti ei usu, et neile helistatakse politseist või pangast, kui räägitakse vene keeles. Enamast jääbki pettus ainult katseks, kui potentsiaalne ohver palub helistajal rääkida eesti keeles. Kõnekeskusesse palgatud eestlased muudaksid olukorda.