100 NÄGU Lauri Läänemets: tõepoolest punase lipsuga mees

See taktika on mõneti lollikindel, sest paneb erakonna valijad rohkem kiinduma ja teised neist rohkem rääkima. Samas kätkeb see endas riske, sest mõningate teemade puhul vastandudes võib uutest valijatest suu puhtaks pühkida. Näiteks Vene kodanike hääleõiguse eest seismine peletab teatud grupi eemale.



Sotsid on võtnud valitsuses teadliku suuna, et avalikkuses vastandutakse pidevalt teistega. Aga Läänemetsal ei jää ka muud üle, sest vastasel juhul kaotaksid nad oma valija.