AIVO PETERSONI PROTSESS Liikumise Koos üksusega soovis liituda ka võlakütina tuntud Lembitu Kitt

Peterson tunnistas esmaspäeval kohtus, et Lembitu Kitt üritas paar korda tulla organisatsiooni liikmeks. «Ma teda isiklikult ei tunne, aga ta oli mul Facebooki sõbralistis, ma mäletan, et ta oli profiilipidil sellises naljakas Afganistani vormis. Ta ütles, et jagab minuga mõningaid ideid,» rääkis Peterson kohtus riigiprokurör Triinu Olevi küsimustele vastates.