100 NÄGU Ott Tänak: läbi aastate rahva lemmik

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud eestlase populaarsus pole erilisi raugemise märke näidanud. Iga kord, kui tema ja Martin Järveoja on MM-rallil poodiumikonkurentsis, on inimeste huvi pöörane.

Tosin aastat on möödas hetkest, mil toonane (ja ka praegune) rahandusminister Jürgen Ligi (RE) nimetas motosporti barbaarseks, kuid sadade tuhandete huvi selle vastu on endine. Kõigile kriitikutele on teatada uudis – 2025. aastal on WRC-kalendris üks võistlus rohkem.