100 NÄGU Tiina Talumees: rääkis nii isikliku loo, et see sulatas südamed

Tiina Talumees üllatas suurejooneliselt ja viis moemaja publiku taas juurte juurde. «Nii isiklikku lugu ei ole ma varem kunagi rääkinud,» avaldas moelooja. See on meie püha ja hingelähedane pärand, mille ta taas ellu äratas. Kõik need loitsud ja motiivid, mis pereõnne luua ja hoida suudavad, iidsed tehnikad ja käsitöövõtted. Tulemuseks oli hingematvalt kaunis võidukollektsioon, kus oli nii glamuuri kui Eesti kõige erilisemaid juuri.