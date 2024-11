USA kohus mõistis Eesti elaniku keelatud kauba Venemaale vedamise katse eest vangi

Kohus tuvastas, et Eesti ettevõtet BY Trade OÜ juhtiv Romanjuk pani 2018. aastal kuriteo toime koos Läti kodanike Vadims Ananicsi ja Eriks Mamonovsiga, kes juhtisid Lätis ettevõtet CNC Weld. Mehed tegid koostööd, et eksportida sanktsioone rikkudes Ameerika Ühendriikidest Venemaale Connecticuti osariigis toodetud 500-seeria CPWZ täppisfreespink.