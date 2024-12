100 NÄGU Vladimir Putin: Vene verine tsaar

Putini probleemidest annab märku aga see, et Venemaa ei kontrolli enam osa Kurski oblastist, ning ka vajadus kasutada Põhja-Korea moona ja sõdureid. Siiski on tema väed edasi tungimas ja üha valjemad üleskutsed vaherahuks tulevad Putinile kasuks, sest tõenäoliselt õnnestub tal haugata suur tükk Ukrainast.