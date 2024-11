Kohtumisel teatas välisminister Tsahkna, et Eesti eraldab Valgevene režiimi repressioonide ohvrite fondi jaoks 30 000 eurot. «Tegemist on rahvusvahelise humanitaarfondiga, mille eesmärk on toetada endiseid ja praegu vangistuses viibivaid poliitvange ja nende pereliikmeid,» ütles Tsahkna. «Eesti jaoks on Valgevene opositsiooni ja poliitvangide toetamine olnud väga tähtis juba pikka aega ning me jätkame tööd selle nimel, et kõik poliitvangid Valgevenes ja Venemaal saaksid vabastatud.»