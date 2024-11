Eesti Pagulasabi eestvedamisel on inimestel võimalik täna õhtul kuni kella üheksani osa võtta toetusüritusest. Organisatsiooni juhataja Eero Janson lausus, et tuhat päeva kestnud sõda on kaasa toonud humanitaarkriisi, mille tõttu on pidanud miljonid inimesed Ukrainast lahkuma.