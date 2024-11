Urmas Paet asutas europarlamendis Arktika sõprusgrupi

«Arktika olulisus maailmas järjest kasvab ning seetõttu on eriti oluline, et ka Euroopa Parlamendis oleks seal toimuv tähelepanu all,» teatas Paet, kes on ühtlasi ka väliskomisjonis vastutav saadik Arktika küsimustes. «Pinged on kasvanud ka julgeolekuaspektist, sest Venemaa on asunud oma Arktika alasid militariseerima ning Hiina on ka seal järjest aktiivsem.»