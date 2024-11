Viimane Eestis elav soomepoiss Artur Roopalu saadeti viimasele teekonnale

Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm rõhutas oma järelehüüdes, et soomepoisid on olnud talle suureks innustuseks, eriti tema õpingute ajal Soome Maakaitsekõrgkoolis 1992. aastal, ning rõhutas, et soomepoiste mälestust tuleb väärikalt hoida.