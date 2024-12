100 NÄGU Katri Raik: esimese mässuga Narva võimu kätte ei saanud

Raik on ainuke üle-eestiliselt tuntud poliitik, kelle tee toob ta juba aastakümneid ikka ja jälle tagasi Narva. Tallinnast vaadates on teda lihtne süüdistada mitte piisavas eestimeelsuses, Narva poolt vaadates on ta jälle eestimeelsuse eestseisja.