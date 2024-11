Päästjad leiavad, et tööaja muutmine täna kavandatud kujul vähendab päästjate sissetulekuid ja halvendab perede toimetulekut. «Lisaks suurendab vähendatud isikkoosseis öösel töötamise riske. Kas selline käitumine on kohane hoolivale, peresõbraliku ja unistuste tööandja tiitlitega pärjatud asutusele?! Võimatu on nõustuda meie peadirektori väitega, et kavandataval muudatusel on päästjatele väga väike negatiivne mõju,» märgitakse petitsioonis.