Tallinn uuendab lastekaitsetöötajate töökorraldust

Abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) märkis, et muudatuste eesmärk on tagada lastele ja peredele Tallinnas parim võimalik tugi.

«Oleme juba mitu kuud arutanud ja valmistanud ette muudatusi Tallinna lastekaitsesüsteemis. 2021. aastal tehtud audit viitas, et Tallinnas puudub ülelinnaline ühtne ja struktureeritud lähenemine lastekaitse juhtumikorraldusele. Lastekaitsetöö praktikad on olnud linnaositi erinevad, nagu ka lapse heaolu spetsialistide töömaht ja juhtumite arv. Plaanitav muudatus võimaldab Tallinna lastekaitses senisest suuremat spetsialiseerumist ning annab rohkem aega juhtumitega tegelemiseks,» rääkis Kase.

«Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametil on küll lastekaitsevaldkonna korraldamisega seonduvaid ülesandeid, kuid samas alluvad lapse heaolu spetsialistid, kes iga päev lastekaitsetööd teevad, praegu linnaosade vanematele. Muudatusega tuuakse lapse heaolu spetsialistid sotsiaal- ja tervishoiuameti koosseisu ning see eeldab järgnevate kuude jooksul tihedat koostööd.»

Lastekaitse valdkonna ümberkorraldamisega soovitakse Kase sõnul korrastada valdkonna ülesehitust ja toimimist. Muudatuste eesmärgiks on, et Tallinna lastekaitses tekiksid tugevad meeskonnad, tugevneks proaktiivne lähenemine, paraneksid nõustamisvõimalused ja et spetsialistidele oleks tagatud tsentraalne tugi keerulisemate juhtumite lahendamisel.