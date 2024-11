Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) tegi ettepaneku lisada riigikaitsekomisjoni päevakorda arutelu jalaväemiinide üle. Komisjonis on selle raudseid toetajaid olnud varemgi, näiteks eruohvitserid Leo Kunnas ja Alar Laneman (RE). Kaitseministeerium ja kaitsevägi on olnud pigem skeptilised, viidanud sellele, et jalaväemiinidest saadav sõjaline kasu ei kaalu üle selle mittesõjalist ohtu tsiviilelanikkonnale.