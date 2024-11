Harju maakohus otsustas, et endine peaminister, praegune Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas (RE) on kohustatud ümber lükkama valeväited, mis ta on esitanud riigikogu liikme Varro Vooglaiu ning SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) kohta.