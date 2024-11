EL nimetas Liibanoni relvarahulepet suureks saavutuseks

Ametliku avalduse kohaselt on ülioluline, et relvarahu jätkuks kokkulepitult.

Pärast relvarahu algust hoiatasid Iisraeli relvajõud siiski Liibanoni tsiviilisikuid, et nad ei pöörduks koheselt tagasi Liibanoni lõunaosadesse, kus Iisraeli väed endiselt paiknevad.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles juba varem päeval, et relvarahu on väga julgustav uudis ning see suurendab Liibanoni sisejulgeolekut ja stabiilsust.