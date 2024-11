INIMESTEST AEGAMÖÖDA Rein. Tagurpidi laia maailma

Rein räägib toreda loo. Käes on suve lõpp, tähed säravad augustitaevas ja jaaniussid rohus. Suitsusaunas on käidud, aga suvelõpu nukrus on hinges. Otsustavad Rein ja Tiia maakodust Elvasse kõndida tagurpidi. Ja kõnnivadki. Mis see kümme kilomeetrit siis tagurpidi minna ei ole? On ikka küll. See on väga eriline tunne, mis nii pikka maad tagurpidi kõndides tekib, ütleb Rein.