Läänemets siseturvalisuse päeval: riigis tagab turvatunde tuhandete missioonitundega töö

Siseminister Lauri Läänemets rääkis, et turvaline riik ja ühiskond on tuhandete inimeste igapäevase töö ja missioonitunde tulemus.

«Eesti on turvaline riik, kus elada ja luua pere. Selle taga on inimesed, kes teevad tööd hingega ja soovist ligimesi aidata – isegi enda elu selleks ohtu seades. See turvatunne võib olla justkui iseenesestmõistetav, aga tänane päev ongi just selleks, et ühiskond tervikuna nende inimeste panust teadvustaks ja tunnustaks,» ütles ta.