Teed jäätuvad ja muutuvad libedaks

Pärastlõunal on teed Põhja-Eestist kuni Kesk-Eestini lörtsised, mujal märjad. Eesti põhjaosas sajab lörtsi, lõuna pool vihma. Teetemperatuur on põhja pool paiguti kergelt miinuspoolele langenud, sajualas on teed libedad ja nähtavus halvenenud.