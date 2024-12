Niru välimusega Haabersti jõulukuusk põhjustas poliitilise sõnasõja

Endine keskerakondlasest Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov arvab sarnaselt Riisalule, et süüdi on need, kes pealinnas võimupöörde tegid. Tema postituses seisab: «Hea, Andre! Tegelikult on ju nii, et osaliselt ka tänu sinule on Haaberstis võimul need, kes täna seda jama korraldavad. Sinu toetusega saab Isamaa korraldada Haabersti seda, mida nad korraldavad.»