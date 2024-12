Michal kohtub Zelenskõiga

Kristen Michal rääkis, et Eesti sõnum on ühene: Ukraina võit on võit nii Euroopale, Ameerika Ühendriikidele kui kogu demokraatlikule maailmale tervikuna. See tähendab, et vaba maailma üks prioriteetidest peab jätkuvalt olema Ukraina toetamine.