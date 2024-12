Põllumajandus- ja toiduameti uueks juhiks saab Raimo Heinam

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman toonitas pressiteates, et põllumajandus- ja toiduamet on väga oluline asutus, kellest sõltub toidujulgeolek ning loomade heaolu. «Soovime Raimo senisele kogemusele tuginedes kujundada PTAst asutuse, mis on oma tegevustes tulemuslik, usaldusväärne ja avatud koostööks partnerite ja avalikkusega ning on valdkonna eestvedaja riigis. Ootan uuelt juhilt hästi toimivat organisatsiooni, kes hoiab oma kliente, väärtustab oma töötajaid ning on tihedas otsekontaktis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning meie teiste allasutustega,» märkis minister.

«Usun, et minu varasem erasektori suurte ettevõtete juhtimise ning organisatsioonide ühendamise kogemus koos digitaalsete lahenduste praktikatega muudatuste elluviimisel aitavad mul koos põllumajandus- ja toiduameti tööka tiimiga hästi panustada valdkonna ühisesse visiooni. Ja tegutseda ka selle nime, et Eesti toit oleks hinnatud ja loomade heaolu tagatud,» kommenteeris Heinam.

«Mul on selge visioon ühiselt eesmärgi nimel töötavast, tehnoloogiale toetuvast ning tugevate koostöösuhetega tõhusast ja mõjusast riigiametist ja suur tahe oma oskusi ja kogemusi selle visiooni elluviimiseks ja organisatsiooni, aga ka laiemalt avaliku sektori heaks rakendada,» lisas Heinam.

Raimo Heinam on 2010. aastast olnud tegev turvasektoris, 2016. aastast kuni 2023. aastani töötas ta tegevjuhina ASis Securitas Eesti ja Forus Security AS. Lisaks tööalasele kogemusele on Heinam olnud aktiivselt tegev turvavaldkonna ettevõtteid ühendavas Turvaettevõtete Liidus olles selle organisatsiooni juhatuses aastatel 2016–2024.

Põllumajandus- ja toiduameti ülesanne on tagada, et Eesti inimeste toidulauale jõuaks ohutu ja tervislik toit, et loomade heaolu ja tervis oleksid tagatud ning põllud ja taimed hoitud. Lisaks tegeleb amet põllumajandusloomade aretusega, taimsete paljundusmaterjalide, väetiste, mahepõllumajanduse ja kutselise kalapüügi ning turukorraldusega.

Amet loodi 1. jaanuaril 2021. aastal veterinaar- ja toiduameti ning põllumajandusameti ühinemisel.