Pärast 2019. aasta tulekahjut, mis tekkis samuti restaureerimistööde käigus, on Notre Dame'i katedraal taas seest hele. Kivipinnad on puhtad. Varem Prantsusmaal toimunud kirikute puhastamise käigus eemaldati vaid väline tume kiht. Sisemist ei puudutatud. Nüüd aga näeb see seest välja ehk nii, nagu see algselt kunagi oli: hele ja valgusküllane.