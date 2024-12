Tugev tuul nurjas hommikused parvlaevareisid Saaremaale

«Tugeva tuule tõttu on tühistatud Saaremaa liinil parvlaeva Regula väljumised kell 10.35 Virtsust ja 11.15 Kuivastust. Parvlaev Pireti väljumised on graafikujärgsed,» teatas TS Laevad kommunikatsioonijuht ja lisas, et jooksev info edasiste Regula väljumiste kohta on leitav nende kodulehelt.