Hartman soovib, et piirkondlike esinduste sulgemine edaspidi temaga kooskõlastataks

Esialgse kokkuleppe järgi pidanuks asutuste sulgemise üle otsustama valitsus, kuid praeguseks on jõutud ettepanekuni, et seda võiks teha hoopis regionaal- ja põllumajandusministeerium. Hartman lausus ERR-ile, et sulgemisotsuseid ei saa teha ainult hariduspoliitilisest või sotsiaalpoliitilisest seisukohast. «Tegelikult kõik need otsused mõjutavad kohalikku elu ja seal peab olema ka arvestatud mõjudega, kuidas seda regionaalset arengut mõjutab,» ütles ta.