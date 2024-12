INIMESTEST AEGAMÖÖDA Val. Kitsedele oma jope

Val ootab mind Murastes oma kodu õuele ehitatud püstkojas. Kojas on soe. Lõke põleb. Annan Valile raamatu ja lisan, et lindudest see raamat ei räägi. Et üks raamatu autoritest ja selle loomist käivitanud inimestest on kirjanik Lembit Kurvits, kes juba aastaid manalamees. Kaks ülejäänut – Peeter Sauter ja mina – on elus mis elus.