Noortekamp ründas bussis meest

Häirekeskusele saabus teade juhtunust kella 20.30 paiku. Bussijuht edastas, et kamp noori lõi bussis 50-aastast meest, kes sai viga.

Delfi kirjutas, et vahetult peale Vabaduse väljaku peatust läksid noored kallale võõrale mehele, kellel virutati klaaspudelitega ja vahejuhtumi käigus löödi mehel kulm lõhki.

Politsei edastas, et bussi turvakaamera salvestustelt vaadatakse lähemalt üle, et saada informatsiooni selle kohta, kuidas sündmused kulgesid ja kes on ründajad.