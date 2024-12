21. detsembril on talvine pööripäev ehk põhjapoolkeral on pikim öö ja lühim päev.

